Faeser lehnt umfassende Flüchtlingsregistrierung ab

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser will nicht alle Kriegsflüchtlinge in Deutschland registrieren lassen. Es handle sich vor allem um Kinder und Frauen, die nicht wegen stationärer Grenzkontrollen bei Kälte an der polnischen Grenze aufgehalten werden sollten, sagte sie dem "Tagesspiegel". Diese Menschen hätten das Recht, sich hier frei zu bewegen. Personen aus anderen Ländern als der Ukraine würden natürlich registriert, so Faeser weiter, ebenso wie Ukrainer, die in eine Erstaufnahmeeinrichtung kämen. - UnionsfraktIonschef Merz hatte kritisiert, man wisse kaum, wer da eigentlich ins Land komme. Bayerns CSU-Innenminister Herrmann forderte die anderen Bundesländer auf, seinem Beispiel zu folgen und Kriegsflüchtlinge erkennungsdienstlich eindeutig zu identifizieren. Zwar müsse den Menschen unbürokratisch geholfen werden, sagte Herrmann der Funke Mediengruppe. Aber man müsse auch vermeiden, dass Schleuser, Menschenhändler oder andere Straftäter die Situation ausnutzten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2022 07:00 Uhr