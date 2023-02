Faeser lehnt Obergrenze für Flüchtlinge aus Ukraine ab

Nachrichtenarchiv - 23.02.2023 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser lehnt eine Obergrenze für Flüchtlinge aus der Ukraine ab. Zur Begründung erklärte sie in einem Interview, dass derzeit eine Ausnahmesituation herrsche. Es gebe Krieg in Europa, da könne man nicht von Grenzen sprechen. Faeser will auch nicht an den Ausgaben für Ukraine-Flüchtlinge sparen. Insgesamt geht die Bundesinnenministerin davon aus, dass die Kosten weiter steigen werden. Bayerns Innenminister Herrmann forderte erneut eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten, die für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine entstehen. Es gehe aber auch um Folgekosten, wie durch den Schul- und Kitabesuch ukrainischer Kinder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.02.2023 13:15 Uhr