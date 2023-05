Faeser lehnt feste Kontrollen an polnischer Grenze ab

Meldungsarchiv - 30.05.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Swiecko: Zwischen Deutschland und Polen wird es nach den Worten von Bundesinnenministerin Faeser vorerst keine stationären Grenzkontrollen geben. Das hat die SPD-Politikerin bei einem Besuch von Grenzposten nahe Frankfurt an der Oder erklärt. Sie verwies auf die deutsch-tschechische Grenze, wo man auch ohne stationäre Kontrollen auskomme. Der stellvertretende polnische Innenminister Grodecki betonte, wichtiger als Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraums sei die Sicherung der EU-Außengrenze. Grodecki beklagte, Russland und Belarus steuerten gezielt Migration in Richtung Polen. Brandenburg und Sachsen haben wiederholt feste Wachposten an der Grenze zu Deutschland gefordert. Ansonsten könne man wenig gegen illegale Migration ausrichten. Faeser will stattdessen die Bundespolizei mit mehr Personal ausstatten. Auch sollen die deutschen und polnischen Behörden enger zusammenarbeiten - etwa bei der Kontrolle des Auto-, Zug- und Flugverkehrs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2023 19:00 Uhr