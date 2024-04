Faeser legt Kriminalstatistik vor und spricht von besorgniserregender Entwicklung

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat am Vormittag die polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt. Faeser sprach von einer besorgniserregenden Entwicklung. So seien im vergangenen Jahr 5,9 Millionen Straftaten verübt worden. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Plus von fünf Prozent. Als nicht hinnehmbar bezeichnete die Innenministerin die starke Zunahme der Gewaltkriminalität. Hier ist die Zahl um fast 9 Prozent gestiegen. Auch für den Anstieg der Ausländerkriminalität gebe es keinerlei Rechtfertigung oder Entschuldigung. Der Vorsitzende der Innenminister-Konferenz, der CDU-Politiker Stübgen sagte, mehr als 41 Prozent der Personen - die im Verdacht stehen eine Straftat verübt zu haben - hätten keinen deutschen Pass. Er betonte, wer hier Straftaten begehe, habe keinen Anspruch auf Schutz und Hilfe. Stübgen verlangte eine Debatte über eine Obergrenze für Migranten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2024 13:15 Uhr