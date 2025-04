Faeser legt Kriminalstatistik für 2024 vor

Berlin: Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Faeser stellt heute die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2024 vor. Erste Inhalte sind schon bekannt. So ist die Zahl der erfassten Gewalttaten um 1,5 Prozent gestiegen, Das ist der höchste Stand seit 2010. Außerdem wurden mehr Kinder und Jugendliche straffällig. Insgesamt gab es aber etwas weniger Straftaten in Deutschland als 2023. Das lag vor allem an einem Rückgang bei der Straßen- und Drogenkriminalität, wo zum Beispiel Cannabis-Delikte seit April nicht mehr erfasst wurden.

