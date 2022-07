Faeser legt Konzept für bessere Cybersicherheit vor

Welthungerhilfe verzeichnet schwere Rückschläge im Kampf gegen den Hunger

Berlin: Die Klimakrise, bewaffnete Konflikte und die Corona-Pandemie haben die Ernährungslage im globalen Süden 2021 dramatisch verschlechtert. Das betont die Welthungerhilfe in ihrem heute veröffentlichten Jahresbericht. Aktuell hungern demnach weltweit etwa 828 Millionen Menschen. Besonders dramatisch sei die Lage im Jemen, in Afghanistan und im Südsudan - aber auch in Madagaskar und den Ländern Ostafrikas, wo die Auswirkungen des Klimawandels heftige Dürren auslösen. Laut Bericht steigt die Zahl der akut von Hunger bedrohten Menschen seit Monaten an und es kommt zu ersten Hungersnöten in Afrika. Der Krieg in der Ukraine habe die bereits deutlich gestiegenen Preise für Lebensmittel noch einmal nach oben getrieben. Bundesentwicklungsministerin Schulze rief ärmere Länder dazu auf, mehr Getreide selbst anzubauen, um unabhängiger von Importen zu werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2022 15:00 Uhr