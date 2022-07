Faeser legt Konzept für bessere Cybersicherheit vor

Nachrichtenarchiv - 12.07.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit Blick auf den Ukraine-Krieg will sich der Bund besser gegen Cyberattacken wappnen. So soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, zu einer Zentralstelle zwischen Bund und Ländern ausgebaut werden. Gestärkt werden sollen außerdem Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt. Das steht im Konzept von Bundesinnenministerin Faeser, das sie am Vormittag in Berlin vorgelegt hat. Der Ukraine-Krieg verdeutliche einmal mehr, wie essenziell Cybersicherheit für einen modernen, hochtechnologisierten und digitalisierten Industriestaat wie Deutschland sei, sagte sie. Aktuell liegt die Verantwortung für Cybersicherheit noch bei den Ländern. Für eine Übertragung auf das BSI ist eine Grundgesetzänderung nötig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.07.2022 13:15 Uhr