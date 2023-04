Faeser lässt chinesische Komponenten im 5G-Netz prüfen

Kurzmeldung ein/ausklappen Letzte AKW in Deutschland sind vom Netz

Landshut: Der historische Atomausstieg ist vollzogen. Die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland sind in der Nacht planmässig vom Netz gegangen. Den Anfang machte um kurz nach halb elf der Meiler im niedersächsischen Emsland, gefolgt von Isar II in Essenbach bei Landshut. Um kurz vor Mitternacht wurde auch das Kernkraftwerk Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg ausgeschaltet. Alle Meiler müssen nun per Gesetz unverzüglich zurückgebaut werden. Politisch bleibt der Atomausstieg umstritten. Dabei geht es in erster Linie um den Zeitpunkt angesichts der schwierigen Lage bei der Energieversorgung. Bayerns Ministerpräsident Söder will prüfen lassen, ob Isar II in Landesverantwortung weiter betrieben werden kann. Dafür müsste allerdings das Atomgesetz geändert werden. Söder sagte der "Bild am Sonntag", Bayern sei dazu bereit. Dass die Ampel-Koalition darauf eingeht, gilt als unwahrscheinlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2023 06:00 Uhr