Faeser kündigt Zusammenarbeit mit Frankreich bei Fußball-EM und Olympia an

Berlin: Deutschland und Frankreich wollen bei den Sportgroßereignissen in diesem Sommer verstärkt bei der Sicherheit kooperieren. Bundesinnenministerin Faeser sagte dem Handelsblatt, die Sicherheit der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland habe höchste Priorität. Das gelte auch für die Olympischen Spiele in Paris. Daher habe sie mit dem französischen Innenminister Darmanin eine enge Zusammenarbeit vereinbart. So würden Deutsche Polizeikräfte im Sommer in Paris im Einsatz sein, französische Polizei bei der EM in Deutschland. Faeser erklärte, dass sich die deutschen Sicherheitsbehörden noch stärker für mögliche Bedrohungslagen wappneten.

