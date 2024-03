Faeser kündigt mehr Geld und Personal für Asylverfahren an

Berlin: Das für Asylverfahren zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll deutlich mehr Stellen bekommen. Bundesinnenministerin Faeser sagte der "Welt am Sonntag", es würden 1160 zusätzliche Kräfte eingestellt. Derzeit verfügt das Bamf nach eigenen Angaben über rund 8000 Stellen. Nach den Worten der Ministerin sollen außerdem 300 Millionen Euro zusätzlich investiert werden, um Asylverfahren zu beschleunigen und zu digitalisieren. Laut Faeser laufen darüber hinaus Experten-Anhörungen zur Machbarkeit von Asylverfahren in Drittstaaten. Die SPD-Politikerin betonte, sie könne sich solche Verfahren in Ländern auf der Route nach Westeuropa vorstellen, in denen rechtsstaatliche Standards eingehalten werden. Kanzler Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich im Winter darauf verständigt, dass die Bundesregierung prüft, ob Asylverfahren außerhalb Europas rechtlich möglich sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2024 09:00 Uhr