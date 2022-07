Faeser kündigt Hilfe bei Aufarbeitung von Kriegsverbrechen an

Eisenbahngesellschaft bezeichnet Zustand bayerischer Regionalstrecken als erschreckend

München: Die Züge im bayerischen Regional- und S-Bahn-Verkehr fahren unpünktlicher als noch in der ersten Jahreshälfte. Das geht aus einer Studie der Bayerischen Eisenbahngesellschaft hervor. Danach ist die sogenannte Pünktlichkeitsquote im Juni auf knapp 83 Prozent gesunken. Im Zeitraum von Januar bis Mai lag sie noch bei über 92 Prozent. Rechne man die Fernverkehrsstrecken hinaus, dann sei auf den verbliebenen Regionalstrecken ein einigermaßen pünktlicher Zugverkehr kaum mehr möglich, heißt es in einer Mitteilung der Eisenbahngesellschaft. Als Grund nannte sie vor allem massive Mängel am Schienennetz. Bayerns Verkehrsminister Bernreiter appellierte an den Bund, bei der Sanierung nicht die Regionalstrecken zu vernachlässigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2022 18:15 Uhr