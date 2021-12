Faeser kündigt hartes Vorgehen gegen Extremisten an

Das Wetter: Teils sonnig, teils trüb bei 2 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Alpen und mitunter auch in den Kammlagen des Bayerischen Waldes freundlich mit längerem Sonnenschein. Sonst meist bewölkt oder neblig-trüb. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. Auch in der kommenden Nacht vielerorts bewölkt oder neblig, nur in den Alpen teils länger klar, bei Werten um 1 Grad. Am Wochenende wenig Änderungen. Am Montag freundlicher und auch in den Niederungen zeitweise sonnig. Tagestemperaturen zwischen 1 und 8 Grad, in den Nächten minus 2 bis plus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2021 11:00 Uhr