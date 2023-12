Faeser kündigt hartes Durchgreifen bei Silvesterkrawallen an

Berlin: Für die Silvesternacht hat Bundesinnenministerin Faeser ein hartes Durchgreifen angekündigt, sollte es erneut zu Gewaltausbrüchen oder Attacken gegen Polizisten kommen. Faeser sagte in einem Interview mit dem "Tagesspiegel", die Sicherheitsbehörden seien äußerst wachsam und hätten die Lage - auch zum Jahreswechsel - genau im Blick. Nach den Worten der Ministerin kann die Berliner Polizei an Silvester auf die Unterstützung des Bundes zählen - mit mehreren hundert Kräften der Bundespolizei. Im vergangenen Jahr hatte es zum Jahreswechsel vor allem in der Bundeshauptstadt und in Köln Krawalle und Übergriffe gegeben. Die Berliner Polizeipräsidentin Slowik kündigte an, diesmal auch Feuerwachen und Einsatzfahrzeuge an Brennpunkten zu schützen. Auch die Münchner Polizei stockt auf: Sie wird nach eigenen Angaben an Silvester mit 1.300 Kräften im Einsatz sein - 300 mehr als sonst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 12:00 Uhr