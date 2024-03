Faeser kündigt Grenzkontrollen während der Fußball-EM an

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser will während der Fußball-Europameisterschaft im Sommer Kontrollen an allen deutschen Grenzen durchführen lassen. Wie die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post" sagte, steht dabei vor allem der Schutz vor Islamisten und anderen Extremisten im Fokus. Auch die Bedrohungen durch Hooligans sowie die Sicherheit der Netze vor Cyberangriffen habe man im Blick, so Faeser. Die Gewerkschaft der Polizei hält den Schutz für die EM gegeben. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Poitz betonte in der Zeitung, es gebe ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept. Er gab aber auch zu, dass es keine absolute Sicherheit geben könne. Die Fußball-EM findet von Mitte Juni bis Mitte Juli in Deutschland statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 06:00 Uhr