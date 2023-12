Faeser kündigt äußerste Wachsamkeit der Polizei für Silvester an

Berlin: Mit Blick auf die Silvesterkrawalle vom vergangenen Jahr hat Bundesinnenministerin Faeser für heuer äußerste Wachsamkeit angekündigt. Die Einsatzkräfte haben nach den Worten der Ministerin immer wieder erleben müssen, dass blinde Wut auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Die Antwort darauf muss laut Faeser ein hartes Durchgreifen der Polizei, aber auch der Justiz sein. Niemand wolle nach einem Jahr, das viele sehr gefordert habe, wieder sinnlose Gewalt an Silvester erleben. Beim letzten Jahreswechsel war es insbesondere in Berlin zu Übergriffen gegen Polizisten und Feuerwehrleute gekommen. Angesichts der angespannten Lage verbot die Polizei inzwischen eine propalästinensische Demonstration in Neukölln, die für die Silvesternacht angemeldet worden war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 22:00 Uhr