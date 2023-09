Faeser kritisiert Merz für Äußerungen über Flüchtlinge

Berlin: Um die neuen Aussagen von CDU-Chef Merz über Geflüchtete ist eine scharfe Debatte entstanden. In einer Talkshow des Senders "Welt" hatte Merz gestern wörtlich über Asylbewerber gesagt: "Sie sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen. Und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine." Vom gesundheitspolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Sorge, bekam Merz Rückendeckung: Sorge sagte der "Rheinischen Post", hunderttausende ausreisepflichtige Asylbewerber könnten das deutsche Gesundheitssystem zum Nulltarif nutzen. Faeser betonte in Brüssel, Merz' Äußerungen seien in der Sache falsch. Asylbewerber könnten nur in Notfällen überhaupt zum Zahnarzt gehen, ergänzte Faeser. Auf X, früher Twitter, warf Faeser dem CDU-Chef "erbärmlichen Populismus auf dem Rücken der Schwächsten" vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 12:00 Uhr