Faeser kritisiert Bauern wegen geplanter Blockaden

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat die Landwirte für die geplanten Blockaden kritisiert. Legitimer Protest ende dort, wo andere in ihrem Recht verletzt werden, sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post". Sie verwies auf Schul- und Arztbesuche. Keinesfalls hinnehmbar seien versperrte Rettungswege. Faeser warnte außerdem vor einer Instrumentalisierung der Proteste durch Rechtsextremisten und Demokratiefeinde. In solchen Befürchtungen sieht der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger eine Verunglimpfung von - so wörtlich - "linker Seite". Die überwältigende Mehrheit der Landwirte habe mit Extremismus nichts zu tun, sagte er der Zeitung "Die Welt". Wegen der Proteste der Landwirte kann es heute in ganz Bayern zu Verkehrsbehinderungen kommen. Laut Innenminister Herrmann sind mehr als 200 Versammlungen angemeldet und tausende Traktoren beteiligt. Die größten bayerischen Kundgebungen sollen in München, Augsburg und Nürnberg stattfinden.

