Faeser ist zu einem unangekündigten Besuch in Syrien eingetroffen

Damaskus: Die scheidende Bundesinnenministerin Faeser ist in Syrien eingetroffen, um dort mit der Übergangsregierung über die Rückkehrperspektiven für Flüchlinge zu beraten. Insbesondere geht es ihr darum, Straftäter und Islamisten mit syrischer Staatsangehörigkeit schnellstmöglichst in ihr Heimatland abzuschieben. Die Gesetze dazu seien erheblich verschärft worden. Diese müssten durchgesetzt werden, sobald es die Lage zulasse, so Faeser. Syrien ist immer noch das Hauptherkunftsland für Asylbewerber in Deutschland. Seit 2015 wurden rund eine Million Menschen aus dem Land aufgenommen. 163.000 wurden eingebürgert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2025 15:00 Uhr