Faeser hofft auf Kompromiss im EU-Asylstreit

Meldungsarchiv - 08.06.2023 11:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bei den Beratungen mit ihren EU-Kollegen in Luxemburg hofft Bundesinnenministerin Faeser auf eine Lösung in strittigen Fragen. Es wäre eine historische Entscheidung, wenn uns das heute gelingt, so die SPD-Politikerin im ARD-ZDF-Morgenmagazin. Die Migrationslage könne man als Nationalstaat nicht alleine bewältigen. Einer der Kernpunkte, um die es heute geht, ist das Grenzverfahren. An der EU-Außengrenze soll bereits geprüft werden, ob Migranten aus sicheren Herkunftsländern kommen oder ob sie eine Chance auf Asyl haben. Syrer und Afghanen würden ausgenommen, sagte Faeser. Auch wolle sich die Bundesregierung dafür einsetzen, Familien mit Kindern von den Verfahren auszunehmen. Grünen-Chef Nouripour erklärte, seine Partei werde genau darauf achten, dass bei den Grenzverfahren das Recht auf Schutz eingehalten werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.06.2023 11:15 Uhr