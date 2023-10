Faeser hat in Brüssel Grenzkontrollen beantragt

Berlin: An den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz soll es nach dem Willen von Bundesinnenministerin Faeser stationäre Grenzkontrollen geben. Die dafür nötige Anmeldung bei der EU ist nach Angaben der Bundesregierung erfolgt. Faeser nannte als Ziel, die irreguläre Migration zu begrenzen und die Schleusungskriminalität stärker zu bekämpfen. - In den vergangenen neun Monaten hat die Bundespolizei laut Bundesinnenministerium etwa 98.000 unerlaubte Einreisen nach Deutschland festgestellt. - Allein seit dem Unfall eines Schleuser-Transporters mit sieben Toten am vergangenen Freitag hat die Polizei im Raum Rosenheim 250 Menschen aufgegriffen; teils waren sie in Zügen aus Österreich unterwegs, teils zu Fuß. Hundert seien nach Österreich zurückgeschickt, die anderen in Erstaufnahmestellen gebracht worden, teilte die Bundespolizei mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 17:00 Uhr