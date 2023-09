Faeser hält Obergrenze zur Migrationssteuerung für unrealistisch

Berlin: In der deutschen Politik wird wieder über eine Obergrenze für Migranten diskutiert. Die Parteichefs der Union, Merz und Söder, halten das für notwendig. Söder spricht von maximal 200.000 Menschen, die jährlich aufgenommen werden könnten. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD hält dagegen: Nach ihren Worten kann Migration nur auf europäischer Ebene gesteuert werden. Sie unterstützt Vorschläge von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Diese hatten gestern angeregt, strenger gegen Schleuser vorzugehen und die EU-Außengrenze im Mittelmeer besser zu überwachen. Anlass der Diskussion ist die Ankunft von tausenden Migranten innerhalb weniger Tage auf der italienischen Insel Lampedusa. Die Regierung in Rom setzt darauf, die Flüchtlingsboote schon in Nordafrika am Auslaufen zu hindern.

