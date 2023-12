Faeser: Grenzkontrollen werden weitere zwei Monate verlängert

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser wird die Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und der Schweiz über den 15. Dezember hinaus für mindestens zwei Monate verlängern. Das hat die SPD-Politikerin in der "Rheinischen Post" angekündigt. Sie sprach von erfolgreichen Maßnahmen gegen das skrupellose Geschäft der Schleuser. Der Vertreter der Gewerkschaft der Polizei, Roßkopf, sagte dagegen, die Asylbewerberzahlen ließen sich mit polizeilichen Mitteln nicht senken. Und tausende Polizisten an den Grenzen könnten besser für die Sicherheit in den Städten eingesetzt werden. Das Asylproblem müsse die EU lösen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.12.2023 11:15 Uhr