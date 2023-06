Faeser fürchtet nach AfD-Wahlsieg Konsequenzen für Wirtschaftsstandort

Meldungsarchiv - 27.06.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Nach der Wahl des bundesweit ersten AfD-Landrats in Thüringen hat Bundesinnenministerin Faeser vor negativen Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland gewarnt. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte sie, die AfD schüre ein Klima, das dem Standort Deutschland schade. Das schrecke qualifizierte Arbeits- und Fachkräfte aus dem Ausland ab, die Deutschlands Wirtschaft dringend brauche. Die Lehre für alle Demokraten müsse sein, um die besten Lösungen zu ringen, ohne in die hasserfüllte Sprache der Populisten zu verfallen, so Faeser. Der AfD-Politiker Sesselmann hatte am Sonntag im Landkreis Sonneberg die Stichwahl gegen den CDU-Bewerber gewonnen, zu dessen Wahl auch SPD, Linke, Grüne und FDP aufgerufen hatten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2023 06:00 Uhr