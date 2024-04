Faeser fordert Zustimmung des EU-Parlaments zur Asylreform

Brüssel: Das EU-Parlament stimmt am Nachmittag final über die EU-Asylreform ab. Ziel des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems ist es, die Migration in die EU zu begrenzen und zu steuern. Allerdings gibt es erhebliche Kritik an dem Gesetzespaket. Insbesondere Abgeordnete der Linken und der Grünen sind der Ansicht, dass die Verschärfung des Asylrechts zu weit geht. Abgeordnete rechter Parteien hingegen halten die neuen Regeln für nicht weitreichend genug. Das Plenum soll über zehn Gesetzesvorhaben abstimmen. Abgeordnete hatten immer wieder betont, das Parlament wolle die Asylreform nur als Paket annehmen, um ein ausgewogenes Asylsystem zu schaffen. Bundesinnenministerin Faeser appellierte eindringlich an die Abgeordneten, der EU-Asylreform zuzustimmen. Das Vorhaben sei der Schlüssel zur Steuerung der Migration und zur dauerhaften Entlastung der Kommunen, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

