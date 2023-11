Faeser fordert von Muslimen klare Positionierung gegen Antisemitismus

Berlin: Bei der Deutschen Islamkonferenz hat Innenministerin Faeser von muslimischen Verbänden ein deutliches Bekenntnis gegen Antisemitismus gefordert. Faeser sagte, es reiche nicht, eine Synagoge zu besuchen und sich dort gegen Terror und Antisemitismus zu stellen. Man müsse das auch in Moscheen und den eigenen Social-Media-Kanälen kommunizieren. Faeser hat zum diesjährigen Treffen der Islamkonferenz auch kleinere und liberale Islam-Vereine eingeladen, während der Zentralrat der Muslime in diesem Jahr nicht auf der Teilnehmerliste stand. Geladen war auch der Verband Ditib, der wegen seiner Nähe zur türkischen Religionsbehörde in der Kritik steht. Nach dem Auftritt eines Taliban-Vertreters in einer Ditib-Moschee in Köln vergangene Woche sagte Faeser, sie erwarte eine Antwort auf die Frage, wie der Verband garantieren wolle, dass so etwas nicht mehr vorkommt.

