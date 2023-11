Faeser fordert von Islam-Verbänden klarere Positionierung gegen Antisemitismus

Berlin: Zum Auftakt der Deutschen Islamkonferenz hat Innnenministerin Faeser ein deutliches Bekenntnis gegen Antisemitismus verlangt. Es reiche nicht, so Faeser, eine Synagoge zu besuchen und sich dort gegen Terror und Antisemitismus zu stellen. Muslimische Organisationen müssten das auch in Moscheen oder den eigenen Social-Media-Kanälen kommunizieren, egal, ob auf Deutsch, Arabisch oder Türkisch. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in Israel forderte Faeser, die Terrorattacken der Hamas gegen Israel zu verurteilen. Die Innenministerin betonte auch, dass künftig mehr Imame in Deutschland ausgebildet werden sollen. Wörtlich sagte sie: "Wir wollen darauf vertrauen können, dass das Freitagsgebet frei bleibt von Antisemitismus und anderen Hassbotschaften". Zugleich warnte Faeser auch davor, Antisemitismusvorwürfe zu instrumentalisieren. Wer jetzt Stimmung gegen Muslime mache unter dem Vorwand der Bekämpfung von Antisemitismus, der wolle spalten und nicht einen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2023 12:45 Uhr