Faeser fordert unbürokratische Lösungen bei Aufnahme von Flüchtlingen

Brüssel: Bundesinnenministerin Faeser setzt sich dafür ein, dass Flüchtlinge aus der Ukraine möglichst schnell in Deutschland oder anderen EU-Staaten Schutz finden. Vor einem Krisentreffen mit ihren Kollegen in Brüssel sagte Faeser, es gehe jetzt um unbürokratische Lösungen. Eine solche ist in den Augen der SPD-Politikerin, die EU-Richtline für den Fall eines Massenzustroms von Vertriebenen in Kraft zu setzen. Diese würde ermöglichen, dass Menschen aus der Ukraine ohne langwieriges Asylverfahren unverzüglich vorübergehender Schutz gewährt wird. Dies müsse aber zunächst unter den EU-Staaten diskutiert werden, so Faeser. Nach Angaben der EU-Kommission sind inzwischen mindestens 300.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in der Europäischen Union angekommen. Und man müsse sich auf noch deutlich mehr Menschen einstellen, sagte die zuständige Kommissarin Johansson.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 19:00 Uhr