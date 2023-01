Faeser fordert strenge Ahndung von Angriffen auf Einsatzkräfte

Kurzmeldung ein/ausklappen Zahl der Erwerbstätigen erreicht neuen Rekordwert

Wiesbaden: In Deutschland gibt es so viele Erwerbstätige wie noch nie zuvor. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren 2022 im Jahresdurchschnitt 45,6 Millionen Menschen in Deutschland beschäftigt. Das sind 300.000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. Die beiden Corona-Jahre danach hatten - erstmals seit 14 Jahren - den Trend zu mehr Arbeitsplätzen unterbrochen. Möglich wurde der neue Rekord zum Teil durch Zuwanderung. Neue Jobs entstanden vor allem im Dienstleistungsbereich. In der Produktion und am Bau gab es einen leichten Zuwachs, rückläufig ist die Zahl in Landwirtschaft und Fischerei sowie bei den Selbstständigen. Gravierende Probleme gibt es darüber hinaus im Handwerk. Hier will die Bundesregierung mit Millionen-Investitionen in die Ausbildung und erleichterten Einwanderungsregeln für Fachkräfte gegensteuern.

