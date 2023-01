Faeser fordert strenge Ahndung von Angriffen auf Einsatzkräfte

Nachrichtenarchiv - 02.01.2023 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gewalt gegen Polizei und Feuerwehr an Silvester hat Fassungslosigkeit und den Ruf nach Konsequenzen für die Täter ausgelöst. Bundesinnenministerin Faeser hält Gesetzes-Verschärfungen dennoch nicht für nötig. Die Gesetze seien schon 2017 geändert worden. Entscheidend ist nach Ansicht der SPD-Politikerin, dass die strengeren Vorschriften nun auch konsequent durchgesetzt werden. Ähnlich sieht das der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Kopelke. Allein in Berlin waren in der Neujahrsnacht 33 Feuerwehrleute und Polizisten verletzt worden, als sie mit Böllern und Raketen beschossen wurden. Ähnliche Angriffe wurden auch noch gestern im Laufe des Tages gemeldet. Die Polizei nahm deswegen einen 15- und einen 17-Jährigen vorübergehend fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2023 13:00 Uhr