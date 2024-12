Faeser fordert sorgfältige Ermittlungen zu Magdeburger Anschlag

Berlin: Der Weihnachtsmarkt-Attentäter von Magdeburg passt nach den Worten von Bundesinnenministerin Faeser in kein bisheriges Raster. Er habe unfassbar grausam und brutal gehandelt. Die "Begehungsweise", so Faeser wörtlich, ähnele der von islamistischen Terroristen. Ideologisch aber sei er wohl eher ein Islamfeind. Die Ministerin sagte, die Behörden müssten jetzt jeden Stein umdrehen, um das Motiv zu ergründen. Möglicherweise noch in diesem Jahr sollen der Innenausschuss des Bundestags und das Parlamentarische Kontrollgremium in Sondersitzungen über die Hintergründe der Tat beraten. Unter den fünf Todesopfern des Anschlags vom Freitag Abend ist ein Neunjähriger, der erst kürzlich aus der Oberpfalz nach Niedersachsen gezogen war. In seinem früheren Heimatort Floß gab es gestern und heute Gedenk-Gottesdienste.

