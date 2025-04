Faeser fordert mehr Schutz für kritische Infrastruktur

Faeser regt besseren Schutz der kritischen Infrastruktur an: Es gelte, die Erkenntnisse aus dem Stromausfall in Spanien zu nutzen, um auch in Deutschland weiterhin für ein höchstmaß an Sicherheit zu sorgen, sagte die Bundesinnenministerium dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ein entsprechender Gesetzentwurf aus ihrem Ministerium liegt vor, wurde aber wegen des Ampel-Aus nicht mehr verabschiedet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2025 15:45 Uhr