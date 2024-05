Faeser fordert mehr Polizeipräsenz für Wahlkämpfer

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser fordert einen besseren Schutz von Politikern und Helfern im Wahlkampf. Die SPD-Politikerin hat der "Rheinischen Post" gesagt, man brauche noch mehr sichtbare Polizeipräsenz vor Ort, um Demokraten an Wahlkampfständen und bei Veranstaltungen zu schützen. Außerdem müsse der Rechtsstaat mit mehr Härte gegen Gewalttäter vorgehen, so Faeser. Für morgen ist eine Sonderkonferenz von Faeser mit ihren Kollegen aus den Ländern geplant. Hintergrund sind die jüngsten Angriffe - vor allem auf den SPD-Europaabgeordneten Ecke in Dresden. Er war am Freitagabend zusammengeschlagen worden, als er Wahlplakate aufhängte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2024 05:00 Uhr