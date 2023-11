Faeser fordert klare Positionierung von Muslimverbänden

Berlin: Am Vormittag beginnt auf Einladung von Innenministerin Faeser die diesjährige Islamkonferenz. Urspünglich sollte es um Muslim-Feindlichkeit hierzulande gehen. Nach dem Hamas-Terrorangriff sollen jetzt aber auch die sich häufenden antisemitischen Straftaten Thema sein. Faeser hat dazu vorab ein Bekenntnis der muslimischen Verbände in Deutschland gefordert. Dem Morgenmagazin sagte die SPD-Politikerin, sie erwarte eine ganz klare Verurteilung des Überfalls auf Israel - ohne ein "Ja, aber". Grünen-Chef Nouripour hat sich besorgt gezeigt. Die islamistische Szene in Deutschland sei so aktiv wie seit Jahren nicht mehr, sagte Nouripour den Funke-Zeitungen. Islamisten stachelten junge Leute hierzulande zur Gewalt an und säten Hass in unserer Gesellschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 10:00 Uhr