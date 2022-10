Faeser fordert Investitionen von Betreibern kritischer Infrastruktur

Baerbock mahnt Verantwortung in Kriegszeiten an

Bonn: Bundesaußenministerin Baerbock hat auf dem Parteitag der Grünen die Verantwortung der Politik im Ukrainekrieg angemahnt. Es sei keine Last oder Bürde, jetzt Regierungsverantwortung zu tragen, denn so könne man tun, was richtig sei. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern, so Baerbock weiter, ducke sich die jetzige Regierung nicht weg. Sie sagte, die Grünen unterstützten die Ukraine humanitär, finanziell, aber auch mit Waffen zur Selbstverteidigung - und zwar nicht obwohl sie eine Friedens- und Menschenrechtspartei seien, sondern genau deswegen. Zuvor hatte Grünen-Chef Nouripour gesagt, die Menschen in der Ukraine erwarteten von den Grünen mehr als von anderen, denn die Partei habe stets an ihrer Seite gestanden. Beide verteidigten den Kompromiss zu Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien. Demnach lehnt die Partei Rüstungsausfuhren in das Königsreich zwar ab, der vereinbarte Text fordert aber keine Rücknahme der jüngst erteilten Genehmigung für Munitions-Exporte im europäischen Rahmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2022 13:45 Uhr