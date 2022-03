Faeser fordert faire Verteilung von Flüchtlingen

Lage in umkämpften ukrainischen Städten spitzt sich zu

Kiew: In der Ukraine wird die Lage in etlichen Städten angesichts russischer Dauerangriffe immer schwieriger. Den Behörden zufolge bahnt sich eine Hungersnot in Cherson an, das russische Truppen eingenommen haben. Die 300.000 Einwohner kommen demnach kaum noch an Lebensmittel und Medizin. Gleichzeitig verstärkt Moskau offenbar seine Angriffe auf Charkiw. Die ukrainische Armee will wiederum einen strategisch wichtigen Vorort von Kiew zurückerobert haben, um zu verhindern, dass russische Soldaten die Hauptstadt von Nordwesten her einkesseln. Darüber hinaus gibt es offenbar weitere Todesopfer - fünf beim Bombardement einer ostukrainischen Kleinstadt, drei beim Drohnenangriff auf ein Kiewer Forschungszentrum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2022 23:00 Uhr