Faeser fordert Erlaubnis für Kauf von Schreckschusswaffen

Berlin: Nach den Silvester-Krawallen will Bundesinnenministerin Faeser das Waffenrecht verschärfen. Wie die SPD-Politikerin beim Besuch einer Berliner Feuerwehr sagte, soll künftig eine Erlaubnis für den Kauf von Schreckschusswaffen nötig sein. Diese hätten in der Silvesternacht eine große Rolle gespielt. Auch die neue Vorsitzende der Innenminister-Konferenz - Berlins Innensenatorin Spranger will das Thema auf die Agenda setzen. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey forderte heute noch einmal Konsequenzen nach den Neujahrs-Ausschreitungen: Wichtig ist nach ihren Worten eine schnelle und konsequente Ahndung der Straftaten, besonders bei jugendlichen Mehrfachtätern. Außerdem müssten Polizei und Feuerwehr besser ausgestattet werden, sagte sie. Man müsse aber auch über den allgemeinen Werteverfall und die Respektlosigkeit im Land sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2023 22:00 Uhr