Faeser fordert Erlaubnis für Kauf von Schreckschusswaffen

Lindner fordert mehr Geld für Bildung

Stuttgart: FDP-Chef Lindner hat eine Zäsur bei der Wirtschafts- und Finanzpolitik in Deutschland gefordert. Beim Dreikönigstreffen seiner Partei in Stuttgart sagte er, wenn die Ampel-Koalition wiedergewählt werden wolle, müsse sie weniger auf Umverteilung setzen und mehr auf Wachstum. Konkret plädierte er für eine generelle Senkung der Steuerlast für Bürger und Unternehmen sowie mehr Unabhängigkeit in der Energiepolitik. Zugleich forderte er mehr Investitionen in die Bildung junger Menschen. Um wirklich etwas zu bewegen, braucht es nach seinen Worten jährlich eine zusätzliche Bildungsmilliarde. Mit Blick auf den Fachkräftemangel sprach er sich für einen flexibleren Arbeitsmarkt und eine neue Einwanderungspolitik aus. Es müsse schwerer werden, in den Sozialstaat zuzuwandern, so Lindner, und es müsse leichter werden, in den Arbeitsmarkt einzuwandern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2023 18:00 Uhr