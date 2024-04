Faeser fordert Aufarbeitung der Doping-Vorwürfe gegen China

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser fordert eine konsequente Aufarbeitung, nachdem bei chinesischen Olympia-Schwimmern positive Doping-Tests bekannt geworden sind. Die Berichte erschütterten das Vertrauen in die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada und den weltweiten Kampf gegen Betrug im Spitzensport, sagte die SPD-Politikerin. Nach Recherchen, an denen auch die ARD-Dopingredaktion beteiligt war, wurden 23 Top-Athleten Anfang 2021 positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet. Bei den Sommerspielen in Tokio hatte das chinesische Schwimm-Team dann sechs Medaillen gewonnen, darunter dreimal Gold. Die Wada stellte aber die Ermittlungen ein; Strafen wurden nicht verhängt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 16:00 Uhr