Faeser eröffnet neues IT-Sicherheitslagezentrum

Bonn: Bundesinnenministerin Faeser eröffnet am Vormittag das neue nationale IT-Lagezentrum des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Die Einrichtung soll die Cybersicherheitslage rund um die Uhr beobachten. IT-Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen sollen mögliche Bedrohungen analysieren und gegebenenfalls die Öffentlichkeit beziehungsweise betroffene Unternehmen oder Behörden warnen. Mit Blick auf die Europawahl und die drei Landtagswahlen in diesem Jahr will Faeser besser auf Hackerangriffe, Manipulation und Desinformation vorbereitet sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2024 10:15 Uhr