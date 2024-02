Faeser eröffnet IT-Lagezentrum für Cybersicherheit

Bonn: Das Bundesinnenministerium stellt Deutschland in puncto Cybersicherheit künftig besser auf. Dazu hat Bundesinnenministerin Faeser am Vormittag das neue IT-Lagezentrum beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, eröffnet. Die Einrichtung soll die Cybersicherheitslage rund um die Uhr beobachten und aktuelle Vorkommnisse bewerten. Laut BSI soll jederzeit ein "umfassendes Bild über die Cybersicherheitslage in Deutschland" abrufbar sein. IT-Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen werden mögliche Bedrohungen analysieren und gegebenenfalls die Öffentlichkeit beziehungsweise betroffene Unternehmen oder Behörden warnen. Je nach Bedrohungslage können weitere Stellen wie das Nationale Cyber-Abwehrzentrum eingebunden werden, das 2011 eingerichtet wurde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2024 11:45 Uhr