Faeser erinnert an Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Berlin

Das Wetter: In der Nacht neblig oder bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts bewölkt, gebietsweise neblig; am frühen Morgen im Norden Eisregen möglich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteisgefahr in Ober- und Unterfranken. Die Temperaturen sinken auf vier bis minus elf Grad. - Die nächsten Tage bewölkt oder neblig, nur in höheren Lagen des Bayerischen Waldes und der Alpen mitunter sonnig. Am Mittwoch zeitweise Regen. Höchstwerte minus zwei bis plus acht Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2022 20:00 Uhr