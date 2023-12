Faeser dankt Helfern für Hochwasser-Einsatz über Weihnachten

Berlin: Angesichts der aktuellen Hochwasserlage hat Bundesinnenministerin Faeser den Einsatz der vielen Helfer vor Ort gewürdigt. "Ich danke den Einsatzkräften, die die ganzen Weihnachtstage über im Hochwasser-Einsatz waren und auch jetzt weiter Menschen vor den Wassermassen schützen", sagte sie in der "Rheinischen Post". In Niedersachsen machte sich Ministerpräsident Weil ein Bild von der Lage. Dort hat die Stadt Braunschweig mehrere Straßen in Flussnähe gesperrt. In dem Ort Rinteln im Landkreis Schaumburg sind am Morgen die Bewohner einer Straße direkt an der Stadtmauer ausquartiert worden. Evakuierungen gab es auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Bayern entspannt sich die Situation nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.12.2023 18:45 Uhr