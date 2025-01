Faeser dankt Einsatzkräften für ihren Dienst in der Silvesternacht

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat den Einsatzkräften von Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehren für ihren Dienst in der Silvesternacht gedankt. Gleichzeitig kündigte sie eine konsequente Bestrafung von Angriffen auf die Einsatzkräfte an. Die Ministerin erklärte, die Täter müssten mit aller Härte verfolgt und bestraft werden. Insgesamt aber hätten die Menschen an den meisten Orten in Deutschland einen friedlichen und fröhlichen Start ins neue Jahr erlebt, so Faeser weiter. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verurteilte die Angriffe in der Silvesternacht. In einer Erklärung heißt es, auch wenn das Ausmaß kleiner war als in den vorangegangenen Jahren, zeigten die Ereignisse der vergangenen Nacht wieder, welcher Gewalt viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst ausgesetzt seien. Die stellvertretende Verdi-Chefin Behle sagte, es sei nicht akzeptabel, dass Menschen, die für das Gemeinwohl tätig seien, immer wieder zum Ziel von Angriffen würden. Allein in Berlin wurden in der vergangenen Nacht 30 Polizeibeamte verletzt; knapp 400 Personen wurden festgenommen.

