Faeser bietet Marokko Erdbeben-Hilfe an

Berlin: Nach dem schweren Erdbeben in Marokko bieten zahlreiche Länder Hilfe an. Das Technische Hilfswerk bereitet sich schon auf einen Einsatz vor. Bundesinnenministerin Faeser hat erklärt, sobald es mehr Informationen gebe, was benötigt wird, könne man die Spezialisten dorthin schicken. Faeser zeigte sich erschüttert über das Erdbeben wie vorher auch schon Kanzler Scholz, Außenministerin Baerbock sowie UN-Generalsekretär Guterres. Nach offiziellen Angaben sind bei dem Beben in der vergangenen Nacht mindestens 820 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 670 verletzt worden. Weil viele Trümmer noch gar nicht abgesucht und abgelegene Gegenden noch gar nicht erreicht werden konnten, wird mit deutlich mehr Opfern gerechnet. Das Beben hatte eine Stärke von mindestens 6,8.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 14:00 Uhr