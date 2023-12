Faeser betont wegen Anschlagsgefahr Wachsamkeit der Sicherheitsbehörden

Berlin: Nach Hinweisen auf einen mutmaßlich geplanten Anschlag auf den Kölner Dom hat Bundesinnenministerin Faeser versichert, dass die Sicherheitsbehörden derlei Gefahren sehr ernst nehmen. Sie seien angesichts der islamistischen Terrorgefahr äußerst wachsam, sagte Faeser den Funke-Medien. Das zeigten auch die aktuellen Maßnahmen. Allerdings lasse man sich nicht einschüchtern und in der Lebensweise einschränken. Wörtlich fügte die SPD-Politikerin hinzu: "Wir alle lieben unsere weihnachtlichen Traditionen." Die Polizei hat die Sicherheitsmaßnahmen am Kölner Dom erhöht. Die Christmette heute Abend wird wie geplant stattfinden. Allerdings will die Polizei alle Besucher kontrollieren. Den Behörden zufolge bezog sich der eingegangene Gefahrenhinweis auf Silvester, die Sicherheitsmaßnahmen wurden aber auf Weihnachten vorgezogen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2023 18:30 Uhr