Faeser betont historische Verantwortung gegenüber Juden

Berlin: Anlässlich des 85. Jahrestags der Pogromnacht hat der Bundestag über den Schutz jüdischen Lebens hierzulande debattiert. Zu Beginn betonte Bundesinnenministerin Faeser die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Jüdinnen und Juden. Faeser sagte wörtlich: "Wenn jüdische Kinder Angst haben müssen, zur Kita und in die Schule zu gehen, wenn wir strengere Sicherheitskonzepte brauchen, um sie auf dem Weg zum Unterricht zu schützen, dann beschämt mich das und bricht mir das Herz." - Zahlreiche Politiker, etwa von Grünen und Union, forderten ein schärferes Vorgehen gegen Antisemitismus in Deutschland. Die AfD macht die Migration verantwortlich und sagte, ein neuer Judenhass habe aus dem Nahen Osten in Europa einziehen können, weil die linke Migrationslobby die Tore weit geöffnet habe. Linken-Fraktionschef Bartsch betonte, es sei die Pflicht eines jeden Deutschen, jüdisches Leben zu beschützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2023 11:00 Uhr