Faeser begrüßt Schlag gegen weltweite Cyberkriminalität

Wiesbaden: Bundesinnenministerin Faeser hat die jüngsten Erfolge internationaler Strafverfolgungsbehörden gegen Cyber-Kriminalität begrüßt. Es sei der bisher größte und bedeutendste Schlag gegen die Szene gewesen, so die SPD-Politikerin. Von der zerschlagenen Infrastruktur seien weltweit massive Angriffe mit Erpressungssoftware ausgegangen. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt hatten am Mittag mitgeteilt, bei einer Razzia in mehreren Ländern insgesamt mehr als 100 Server beschlagnahmt und 1.300 kriminell genutzte Domains außer Betrieb gesetzt zu haben. Daran seien auch Partner aus den Niederlanden, Frankreich, Dänemark, Großbritannien und den USA beteiligt gewesen. Unterstützt wurden die Ermittler zudem von europäischen Polizei- und Justizbehörden. Bei Angriffen mit sogenannter Ransomware verschlüsseln Hacker die Daten von Unternehmen, Privatleuten oder Behörden und verlangen dann Lösegeld für die Freigabe der Informationen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.05.2024 18:45 Uhr