Faeser begrüßt Auftakt des Prozesses gegen Reichsbürgergruppe um Prinz Reuß

Frankfurt am Main: Vor dem Oberlandesgericht hat der Hauptprozess gegen die mutmaßlichen Rädelsführer der Reichsbürger-Gruppe um Prinz Reuß begonnen. Der 72-Jährige und weitere acht Personen sind angeklagt, weil sie einen gewaltsamen Umsturz mit Sturm auf den Bundestag geplant haben sollen. Unter ihnen ist auch die ehemalige AfD-Abgeordnete Malsack-Winkemann. Ein weiterer Prozess läuft bereits in Stuttgart. Ab dem 18. Juni beginnt ein drittes Verfahren gegen Unterstützer der Gruppe in München. Innenministerin Faeser begrüßte den Prozess-Beginn. Sie sprach von einer neuen Dimension. Die Ermittlungsakten zeigten, dass die Gruppe eine feste Struktur hatte, die sich um Prinz Reuß formierte. Im Dezember 2022 waren sie aufgeflogen. Bei einer Razzia wurden auch Waffen sichergestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2024 10:00 Uhr