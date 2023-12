Faeser befürchtet neue Gewalt an Silvester

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser befürchtet zu Silvester wieder gewalttätige Ausschreitungen in mehreren Städten. Faeser sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, mittlerweile gebe es an solchen Tagen eine generell steigende Gewaltbereitschaft. Sie äußerte auch die Sorge, dass sich die Krawalle mit Ausschreitungen radikalisierter Palästinenser mischen könnten. Im vergangenen Jahr gab es vor allem in einigen Berliner Stadtteilen Randale junger Männer.

