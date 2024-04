Faeser äußert sich vor Reichsbürger-Prozess

Berlin: Vor dem Prozess-Auftakt gegen neun Angeklagte aus der mutmaßlichen Terror-Gruppe um Prinz Reuß hat Bundesinnenministerin Faeser anhaltende Härte gegen Rechtsextreme angekündigt. Man werde die harte Gangart fortsetzen, bis die militanten Strukturen der sogenannten Reichsbürger offengelegt und zerschlagen seien, erklärte sie. In Stuttgart beginnt morgen die erste einer Reihe von Verhandlungen gegen Mitglieder der Gruppe. Ihnen wird Hochverrat und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Ein Angeklagter muss sich wegen versuchten Mordes verantworten, weil er bei einer Razzia in Reutlingen auf Polizisten geschossen hat. Weitere Prozesse beginnen im Mai und im Juni in Frankfurt am Main und in München.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2024 16:30 Uhr